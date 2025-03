Ilrestodelcarlino.it - Cesena, il Var complica la vita. Non c’è solo il gol annullato a Calò

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

La società scriverà alla Lega per chiedere maggiore attenzione nell’applicazione del Var. Questo, ovviamente, non cambierà l’esito della gara con lo Spezia, così come ormai sono consegnati alla storia di questo campionato gli altri episodi controversi che hanno scontentato la sponda bianconera. Il gol didi sabato contro gli aquilotti,dopo la lunga consultazione delle immagini da parte dell’arbitro Prontera, ieri sui social teneva ancora banco nelle discussioni tra i tifosi. La sensazione generale è stata quella di aver subito una grossa ingiustizia, figlia di un duplice errore: in primo luogo l’arbitro non doveva nemmeno essere richiamato a rivedere l’azione, poi neanche i numerosi replay hanno chiarito quale fosse il contatto irregolare. Un gol cancellato che poteva cambiare la storia della gara, ma è un copione già visto nel corso della stagione.