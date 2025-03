Ilrestodelcarlino.it - Cervia Run verso il tutto esaurito: due giorni di corsa nel weekend

La seconda edizione dellaRun, che si terrà sabato e domenica, si avviail. Rispetto allo stesso periodo dello scorso anno il numero di iscritti fa registrare attualmente un +30% e, se i trend classici delle gare podistiche verranno rispettati (pioggia di pettorali prenotati ’last minute’ nell’ultima settimana), l’evento organizzato da Marco Morigi potrebbe far registrare numeri record. Le iscrizioni si chiuderanno ufficialmente giovedì e dunque l’invito degli organizzatori è quello di prenotare il pettorale prima possibile per evitare il rischio di non essere ammessi (per info:run.it). Nata nel 2023 su iniziativa di Marco Morigi, laRun si svolgerà sotto l’egida della Fidal Nazionale, che certificherà i tracciati omologando nelle classifiche federali tutti i risultati delle gare competitive.