Quifinanza.it - Certificazione unica 2025, i redditi contenuti e le somme che stanno fuori

Siamo entrati nel vivo nella stagione della. Se è vero che il 17 marzoè stata la deadline entro la quale doveva essere effettuato l’invio di quella dei lavoratori dipendenti, le altre scadenze da tenere a mente sono il 31 marzo, per la CUdei lavoratori autonomi, e il 31 ottobre, per il Modello 770, che deve essere utilizzato per la trasmissione delle certificazioni contenenti esclusivamenteesenti o non dichiarabili attraverso la il Modello 730 precompilato.Ladovrebbe essere arrivata in questi giorni, se si è lavoratori dipendenti. O al massimo arriverà nel corso dei prossimi giorni se si è dei lavoratori autonomi. A questo punto è bene comprendere quali dati si troveranno e soprattutto cosa si troverà indicato: una delle peculiarità della Cuè costituita dallenon soggette a ritenuta, che vengono evidenziate con i codici 22 e 24, che sono stati indicati nella colonna 6.