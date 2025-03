Padovaoggi.it - Cerimonia commemorativa a Vo’ per ricordare le vittime del Covid

Leggi su Padovaoggi.it

In occasione della Giornata nazionale in memoria delledel coronavirus,a Vo’, simbolo della lotta alla pandemia in Italia. Insieme al sindaco del capoluogo euganeo, Mauro Delluniversità anche il sindaco di Codogno, Francesco Passeri, un altro comune che ha pagato.