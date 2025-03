Ilfattoquotidiano.it - “Cercavo di mordere tutti, ero indemoniato”: Bove racconta cosa accadde in ambulanza dopo il malore

“Quando mi sono svegliato all’ospedale non ricordavo nulla, ma mi hannoto che indi, ero abbastanza”. Ospite di Passa dal BSMT, il podcast curato da Gianluca Gazzoli, il centrocampista della Fiorentina Edoardoè tornato sull’episodio che gli ha cambiato la vita. Lo scorso 1 dicembre, al 16esimo minuto della partita tra i viola e l’Inter, il calciatore ha accusato uncardiaco prima di crollare sul terreno di gioco. In ospedale, gli venne poi impiantato un defibrillatore sottocutaneo.“Ricordo il primo quarto d’ora della gara, il gol poi annullato a Lautaro, io avvertivo già un po’ la testa girarmi anche se il cuore lo sentivo battere normalmente. Mi sono abbassato, ho provato a rialzarmi ma sono andato giù. Ma senza sentire nulla al petto – ha dichiarato– Più avanti ho voluto rivedere il momento in cui ho perso i sensi, all’inizio quelle immagini non mi hanno infastidito, rivedendoleun po’ di tempo è stato come tornare indietro e per questo un po’ mi ha turbato”.