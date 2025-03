Cityrumors.it - Cerca di vendere dita di piedi al mercato nero: “Non può essere condannata”

Curiosa decisione da parte del tribunale sul caso di una donna che aveva messo in vensuldelleumaneUn’australiana ha pensato bene di trasformare ilin un girone dantesco, mettendo in vendeiumani. Sì, avete letto bene.dei. Non stiamo parlando di calzini usati o di un pedicure fai-da-te, ma di veri e propri resti umani.didial: “Non può” – Cityrumors.itLa protagonista di questa macabra vicenda è Joanna Kathlyn Kinman, una donna che, evidentemente, ha un concetto tutto suo di “oggetti da collezione”.La Kinman, che lavorava in un rifugio per animali, si è imbattuta in un macabro ritrovamento: due cani avevano “restituito” alcunedeiumane, appartenenti al loro defunto padrone.