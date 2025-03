Quifinanza.it - Cedolino NoiPa aprile 2025: arretrati Ccnl, quando arrivano i pagamenti e nuove indennità

Leggi su Quifinanza.it

Ildiporta con sé diverse novità per i dipendenti pubblici. A partire da questo mese, in busta paga saranno visibili glidelle Funzioni Centrali. Insieme agli, sono previste anche lelegate al rinnovo contrattuale.Secondo le ultime comunicazioni, ideglipartiranno dal 21 marzo, contestualmente all’accredito dello stipendio ordinario. Ildi, invece, mostrerà in modo dettagliato levoci, comprese leper il triennio-2027, che sostituiscono quelle precedenti.degliI dipendenti pubblici del comparto Funzioni Centrali riceveranno glia partire dal 21 marzo. La data di accredito è la stessa prevista per il pagamento dello stipendio di marzo, anche se l’importo riguarda l’anno 2024 e i primi mesi del