Velvetgossip.it - Cecilia Rodriguez festeggia 35 anni: il sorprendente regalo di Ignazio Moser che celebra il loro amore

Leggi su Velvetgossip.it

Il 18 marzo segna una data di grande significato per, la showgirl e conduttrice argentina che quest’anno compie 35. In questa occasione speciale, ha ricevuto uninaspettato dal marito, un gesto che non solo rende il giorno memorabile, ma rappresenta anche un simbolo del. Attraverso le sue storie su Instagram,ha condiviso i momenti più belli della mattinata, rivelando risate, affetto e gli auguri casi di amici e familiari.un compleanno da ricordareLa giornata è iniziata con un risveglio divertente, quandoha ripresoancora a letto, visibilmente assonnata. “35per la vecchia”, ha esclamato, ironizzando sulla cifra tonda. La risposta affettuosa di, “Sono troppi, ma sono 35 felici”, mette in luce non solo il, ma anche il senso dell’umorismo che caratterizza larelazione.