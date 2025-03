Palermotoday.it - Cecchinato, che combini? Perde 16 punti di fila contro l'887 del mondo e il match finisce in modo surreale

Lo Zadar Open, noto anche come Falkensteiner Punta Skala Zadar Open per motivi di sponsorizzazione, è un torneo di tennis maschile, facente parte del circuito challenger giocato a Zara, in Croazia sui campi in terra rossa del resort Falkensteiner Punta Skala. Recita così la pagina Wikipedia.