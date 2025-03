Linkiesta.it - C’è un nuovo progetto per facilitare il finanziamento della difesa europea

Leggi su Linkiesta.it

Il riarmo europeo non può più aspettare. L’ombrello difensivo americano non è più una certezza come in passato, l’imperialismo russo non si fermerà alle prime richieste di cessate il fuoco, e anche gli avvenimenti nel resto del mondo richiederanno uno sforzo superiore in materia di sicurezza. Coordinare gli sforzi non sarà facile per un continente abituato a rilassarsi su capacità d’intelligence, reti di comunicazione satellitare, sistemi d’arma (anche per guerra elettronica) degli Stati Uniti. Anche il presidente del Consiglio Europeo António Costa dice che l’Unionedeve armarsi acquistando dalle industrie nazionali, suggerendo che i governi dovrebbero poter spendere più soldi in armamenti senza temere sanzioni da Bruxelles.Negli ultimi anni però abbiamo visto come il problema di armare gli eserciti dei Paesi europei sia tanto economico quanto politico.