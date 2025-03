Cdp 800 mln a UniCredit per sostenere Pmi e Mid-Cap | sottoscritta l’emissione obbligazionaria

Leggi su Ildenaro.it

l’economia reale e la crescita delle aziende italiane di minori dimensioni, con un’attenzione particolare a quelle del Mezzogiorno e rafforzarne la competitività in Italia e all’estero. Sono questi gli obiettivi della nuova emissioneprivata senior unsecured da 800 milioni di euro diinteramenteda Cassa Depositi e Prestiti. Lo si apprende da una nota. Nel dettaglio, le risorse saranno integralmente impiegate dalla banca attraverso nuovi prestiti di importo fino a 20 milioni di euro e di durata non inferiore a 24 mesi perlo sviluppo e gli investimenti delle Pmi e Mid-Cap italiane che rappresentano la spina dorsale del tessuto economico del Paese. La nuova finanza contribuirà a generare un impatto positivo sui territori in cui operano e dovrà essere destinata: per almeno il 51% a favore delle piccole e medie imprese operanti su tutto il territorio nazionale; per la stessa percentuale a favore di Pmi e aziende a media capitalizzazione con sede legale e/o operativa in una delle otto Regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia).