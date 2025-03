Ilnapolista.it - Cavallo: «Minacce di morte ogni giorno, essere gay nel calcio è un incubo»

Joshè famoso perstato uno dei primi calciatori a dichiarare la propria omosessualità. E da allora non passache qualcuno non lo minacci di. Il centrocampista dell’Adelaide United ha fatto coming out nel 2021 e dice che, nonostante il sostegno del suo club e degli allenatori, la sua apertura sulla sua sessualità si è rivelata un.“Ci sono molteplici, molteplici, molteplicidiche mi arrivano ancora”, ha detto nel podcast Footballers Unfiltered di Fifpro. “Ed è piuttosto triste da vedere. Nel mondo delun giocatore apertamente gay è tossico. È qualcosa che non tutti sarebbero in grado di gestire e attraversare. Penso che siamo ancora molto, molto lontani dall’accettazione in questo spazio. Quindi, questi sono fattori che le persone considereranno nel loro coming out e potrebbero non esserlo ora, ma il coming out porta tutta questa attenzione, porta tutta questa pressione, porta tutta questa negatività che influenzerà il loro gioco a lungo termine.