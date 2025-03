Fanpage.it - Cavallo: “Essere gay nel calcio è un incubo, ricevo molteplici minacce di morte ogni giorno”

Joshè stato il primo calciatore professionista, ancora in attività, ad aver fatto coming out: "Ora ho capito perché i calciatori non parlano. Ilè un ambiente tossico, non tutti sono pronti a sopportarne le conseguenze".