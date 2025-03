Dayitalianews.com - Catania, sequestrate arance, carrettino e spremiagrumi al venditore di spremute

Leggi su Dayitalianews.com

La Polizia di Stato ha effettuato un controllo in piazza Stesicoro su unambulante did’agrumi, già multato nei giorni precedenti. L’intervento è scattato dopo una segnalazione giunta alla centrale operativa tramite l’app “YouPol”. Il cittadino ha anche inviato alcune foto, indicando la presenza di due persone impegnate nella vendita die sottolineando che si trattava degli stessi individui già segnalati nei giorni scorsi.I poliziotti, una volta in Piazza Stesicoro, hanno constatato che si trattava delle stesse persone identificate in altre occasioni, più volte sanzionate e diffidate. Le contestazioni sono state rinnovate, in quanto ilambulante era sprovvisto dei requisiti professionali e delle altre autorizzazioni previste dalla norma. La Polizia Locale ha elevato nei suoi confronti sanzioni per un ammontare di oltre 3.