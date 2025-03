Sport.quotidiano.net - Casumaro, punto d’oro a Bentivoglio. Il Masi esonera Lega, ora Cappellari

Dopo l’aggancio dei lagunari alla capolista Mesola nel match precedente, il turno non ha riservato grosse sorprese. Entrambe le battistrada hanno vinto, mezzo passo falso per il, fermato a domicilio dal, mentre il Valsetta Lagaro ha sfruttato il turno casalingo a spese del Corticella, riconquistando il secondo posto. A Pontelangorino il Mesola ha vinto come da pronostico contro l’Atletico Castenaso, una vittoria mai in discussione. "Il Castenaso non si è mai reso pericoloso – commenta infatti il direttore sportivo castellano Edoardo Biondi – potevamo vincere anche con un margine più vistoso". Torna sul ko con il Faro. "Gaggio Montano è un campo difficile, quel che conta è la reazione evidenziata sul Castenaso e la prova importante di Ferro, Cantelli e Neffati, nonostante quest’ultimo fosse debilitato dal ramadan".