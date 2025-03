Lanazione.it - Casucci, «quella di oggi non è più la mia Lega, mi dimetto da vice presidente e lascio il partito»

Leggi su Lanazione.it

Arezzo, 18 marzo 2025 –, «dinon è più la mia, midail». «L’impegno continuna con passione vicino ai territori». "Ho aderito allaquando in Toscana avevamo l’1%, ne ho sempre condiviso le battaglie, dando tanto e ricevendo tanto in questi anni, fino ad arrivare ad essere indicato comedel Consiglio Regionale, e di questo posso solo dire grazie al. Con rammarico, dopo quindici anni di convinta militanza, ho deciso di non rinnovare la tessera dellaperché questo non è più ilal quale mi ero iscritto. A seguito di una serie di incontri franchi, ma cordiali con il Capogruppo Regionale Elena Meini, che ringrazio per la correttezza e l'umanità che da sempre la contraddistingue, con gli altri colleghi del gruppo regionale e con il segretario Regionale Luca Baroncini, ho comunicato a quest’ultimo, in maniera serena ma ferma, la mia volontà di aderire al gruppo Misto e conseguentemente di dimettermi dadel Consiglio Regionale.