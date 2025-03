Fanpage.it - Cassano: “Thiago Motta sembra abbia perso il gruppo. Ho saputo come fa la formazione alla Juventus”

Leggi su Fanpage.it

La Juventus fallimentare del pre sosta per le Nazionali è al centro del dibattito e delle discussioni: 7 gol subiti tra Atalanta e Fiorentina senza mai dare la sensazione di poter reagire. Thiagoe Giuntoli sono finiti tra i principali accusati da Antonio: "Uno in totale confusione e zero idee, l'altro che non dice nulla. E' una presa per il c*lo che non piace"