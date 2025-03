Juventusnews24.com - Cassano spara a zero su Thiago Motta: «In sette mesi ha fatto sempre peggio». Poi ne ha anche per Giuntoli

Cassano spara a zero su Thiago Motta: «In sette mesi ha fatto sempre peggio». Poi ne ha anche per Giuntoli

di Redazione JuventusNews24 su: le parole dell'ex attaccante sull'allenatore della Juventus e su dopo la sconfitta contro la Fiorentina

Intervenuto a Viva el Futbol Antonio ha parlato così della Juventus, reduce dalla batosta del Franchi contro la Fiorentina. Le sue dichiarazioni.

– «In ha, le ultime 2 settimane disastrose. è un buonissimo allenatore ma non ha lo status per allenare la Juve, è in grandissima confusione e non vedo ne la sua idea di calcio. non prende posizione»