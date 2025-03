Ilnapolista.it - Cassano: «Il Napoli non è più in corsa per lo scudetto, anche la squadra sta percependo la mancata sostituzione di Kvara»

Leggi su Ilnapolista.it

L’ex calciatore Antonio Cassaa a Viva el Futbol la prestazione delcontro il Venezia.: «Ilnon è più inper lo»Secondo, il campionato può già dirsi concluso:«Ilnon è più inper lo. Domenica c’è stata la fine del campionato. L’Inter ha dimostrato di distruggere unacon un calcio meraviglioso Atalanta. La prossima è-Milan. gli azzurri meritavano di vincere contro il Venezia, mala partita con l’Udinese in casa. un po’ sta lasciando qualcosa per strada. Sono convinto che la mazzata che ha avuto Conte, che non è arrivato nessuno al posto di, l’ha percepitala. Se sei primo in classifica, vendi il giocatore più forte a 75 milioni e non prendi nessuno, significa che qualcosa per strada lascerai.