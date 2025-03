Cassano ci ripensa | Inzaghi? Mi ha convinto devo tornare sui miei passi

Leggi su Ilnerazzurro.it

Antonioha eletto Simonecome protagonista del week-end calcistico, una scelta inaspettata motivata dalla vittoria dell’Inter sull’Atalanta. Intervenuto a Viva el Futbol, l’ex attaccante ha elogiato la prestazione dei nerazzurri: “L’Inter ha dimostrato di essere la squadra più forte in Italia, mettendo una seria ipoteca sullo scudetto. Ora sarà difficile fermarla”.: “mi haha poi sottolineato un dato significativo: “ha battuto Gasperini negli ultimi otto scontri diretti, e parliamo di un tecnico che considero un fenomeno. L’Atalanta soffre sempre contro le sue squadre, ericonoscere cheha fatto esattamente ciò che mi aspettavo da lui in un match cruciale” – ha ammesso FantAntonio. Infine, ha evidenziato l’eccezionalità della prestazione nerazzurra: “Raramente ho visto l’Atalanta con un solo tiro in porta in casa.