Ilfattoquotidiano.it - Caso Paganelli, Loris Bianchi convocato dalla polizia stradale per l’incidente del cognato

Leggi su Ilfattoquotidiano.it

Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulavvenuto nel maggio 2023 a Giuliano Saponi, figlio di Pierina, la donna uccisa cinque mesi dopo nei garage del condominio di via del Ciclamino a Rimini. Lahaa sorpresa, fratello di Manuela, la nuora di, per essere ascoltato – come persona informata sui fatti – in merito all’episodio del 7 maggio 2023, quando Giuliano Saponi è stato travolto a pochi chilometri da via del Ciclamino 31 mentre si recava al lavoro a bordo della sua bicicletta.di Saponi, avvenuto mesi prima dell’omicidio di, è tornato più volte al centro dell’attenzione perché mai del tutto chiarito. La questione è stata sollevata di recente dall’avvocata dei figli della vittima e lo stessoera già stato ascoltato nei mesi scorsi.