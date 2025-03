Liberoquotidiano.it - Caso diplomatico. Francia-Usa: "Ridateci la Statua della Libertà". Trump risponde con un "vaffa"

Leggi su Liberoquotidiano.it

Esplode un surrealetrae Stati Uniti, tutto verte attorno alla. Già, niente meno dell'iconico simbolo di New York. E ad aprire ilin questione ci ha pensato Raphaël Glucksmann, europarlamentare socialista transalpino, il quale la ha sparata grossa: “Ve l'abbiamo data in dono, ma a quanto pare la disprezzate. Starà bene qui a casa”. Nel mirino, ovviamente, c'è Donald, che per Glucksmann e la gauche francese, va da sé, è un tiranno, nemico e negazione delle. Il punto è che, dopo una lunga fase di progettazione e di iniziale preparazione, lafu donata dallaagli Usa: era il 17 giugno del 1885 quando il piroscafo francese Isère attraccò al porto di New York, a bordo aveva le casse contenenti i pezzi disassemblati, che fu inaugurata il 28 ottobre 1886.