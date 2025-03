Agi.it - Caso Andrea Prospero: venerdì l'interrogatorio del 18enne romano

AGI - È previsto perl'di garanzia del, agli arresti domiciliari con l'accusa di istigazione o aiuto al suicidio di, il 19enne studente universitario di Lanciano.venne trovato morto in un b&b del centro storico di Perugia, dopo 4 giorni dai ricerche. Ucciso, verrà accertato dal medico legale, da una dose massiccia di ossicodone e ansiolitici. Morto, secondo quanto emerso dalle indagini, praticamente in diretta con l'indagato, che, secondo l'accusa, lo avrebbe incoraggiato a togliersi la vita, aiutando a fargli superare le ultime titubanze. Nella discussione, anche un terzo utente ora in via di identificazione da parte della polizia postale, la cui posizione potrebbe essere vagliata nell'ipotesi di omissione di soccorso.