Caso Andrea Prospero al vaglio chat con il 18enne arrestato per istigazione al suicidio

UnaTelegram “particolarmente drammatica” è al centro delle indagini per la morte di, lo studente 19enne trovato senza vita il 29 gennaio scorso in un appartamento preso in affitto in segreto nel centro storico di Perugia. Lunghe conversazioni sono state messe agli atti, come ha spiegato il procuratore di Perugia Raffaele Cantone: secondo quanto emerso dalle indagini,aveva confidato a un "amico virtuale" su Internet "ansie e insofferenze" rispetto alla vita universitaria e da questo stesso “amico” sarebbe stato "più volte incitato e incoraggiato" a togliersi la vita. Questa persona è stata individuata e arrestata la mattina del 17 marzo: si tratta di unresidente a Roma nei confronti del quale è stata emessa un’ordinanza di custodia cautelare ai domiciliari.