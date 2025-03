Ilgiorno.it - Casalpusterlengo, senza patente e assicurazione e al volante di un’auto sequestrata: il “filotto” di sanzioni gli costa 10mila euro

(Lodi), 18 marzo 2025 – Recidivo, viene pizzicato alla guida di un veicolo sequestrato: dovrà pagaredi sanzione amministrativa. Immediata anche la confisca dell’auto. Grossi guai per un 24enne italo-indiano, residente nel Lodigiano, che circolava in centrocon fare sospetto ed è stato quindi controllato da una pattuglia. Gli agenti della polizia locale stavano pattugliando il territorio, quando hanno controllato il mezzo e il conducente. Il ragazzo, inizialmente, ha spiegato di non avere con sé i documenti. Ma la pattuglia non si è fermata e ha proseguito con gli accertamenti di rito. È quindi presto emerso che, proprio qualche settimana prima, il 24enne era già stato sanzionato dalla Polizia Locale e sempre perché scoperto era alla guida della stessa vettura,e con larevocata.