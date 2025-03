Romadailynews.it - Casa del Cinema, venerdì 21 marzo 2025 presentazione della “Piattaforma Morandini – Per la critica e la storia del cinema italiano”

21alle ore 11:00 alladeldi Roma sarà presentata la– Per lae ladel, promossa dall’Associazione Laura e Morando, unadigitale, ideata da Amedeo Fago, che porta il nome di uno dei più importanti criticitografici italiani del Novecento, realizzata nel centenariosua nascita.Madrina dell’evento sarà l’attrice Eleonora Brown. Interverranno, oltre ad Amedeo Fago: Luisa, Marina Piperno, Patrizia Pistagnesi (Ass. Fuori Norma), Alessandro Rossellini (Ass. Roberto Rossellini) e Francesco Verdinelli (Comune di Calvi dell’Umbria).Questo il link al progetto: https://www..tv/ scaricabile anche su App Store e su Google Play.La, finanziata dall’Unione Europea – Next Generation EU attraverso il MinisteroCultura (Mic) e Invitalia, è aperta alla collaborazione di tutti i professionisti deltografica e ha come obiettivo la narrazione, attraverso il racconto dei protagonisti, di quelindipendente, sperimentale e poco visibile sui canali TV e sulle piattaforme commerciali.