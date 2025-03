Sport.quotidiano.net - Carrarese Zanon ha sfidato il suo passato: "Mi sono tolto alcuni sassolini dalla scarpa"

Non è stata una partita normale per Simoneche domenica hail suo. Lui, meranese, ha vissuto a Bolzano da quando aveva 14 anni e col Sudtirol ha fatto tutta la trafila giovanile risultando uno dei pochi altoatesini ad esordire tra i professionisti. L’addio al suo club non è stato indolore. Si èqualche sassolino? "Più di uno. E’ stata una partita speciale per me in quello che è stato il mio stadio; qui ci portavo i giocatori in campo, venivo a vedere le partite. Le nostre strade ad un certo punto siseparate non per volontà mia.andato in prestito al Napoli e poi non mi hanno riscattato. Sicuramente i due assist che ho fatto domenica hanno avuto un sapore particolare". E’ arrivato a 5 assist e 1 gol. Si aspettavi una stagione del genere? "Sinceramente no.