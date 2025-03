Ilcampoonline.it - Carpi, Caffè del Teatro: al via i lavori di riqualificazione

Approvato il progetto esecutivo, apertura prevista per la nuova stagione teatrale.Ildeldisi prepara a una nuova vita con l’avvio, nelle prossime settimane, di un intervento die manutenzione straordinaria a cura del Comune. L’obiettivo è adeguare i locali in vista del bando per l’affidamento della gestione, che sarà pubblicato a breve.Il progetto, recentemente approvato dalla Giunta comunale, prevede opere edilizie e impiantistiche, tra cui la redistribuzione degli spazi e l’adeguamento dei servizi per garantire accessibilità alle persone con disabilità. I, con un valore complessivo di 236.340 euro, dovrebbero concludersi entro fine giugno.Un luogo simbolo pronto a riaprireIl sindaco Riccardo Righi ha sottolineato l’importanza del progetto: “Riaprire ildelsignifica restituire alla città un luogo storico, in tempo per la nuova stagione teatrale.