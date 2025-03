Fanpage.it - Carolyn Smith: “Maria De Filippi mi chiamò per Amici, dissi di no. Non tradirei mai Milly”

Leggi su Fanpage.it

ha raccontato di aver declinato spesse volte l'invito di Maria Dead, per non tradire la fiducia di Milly Carlucci. La ballerina ha poi commentato anche l'addio di volti storici del programma come Raimondo Todaro e Natalia Titova, che hanno trascorso un periodo su Canale 5.