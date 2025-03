Romatoday.it - Carne deteriorata in vendita nella macelleria del mercato rionale, sequestrati 1500 chili

Leggi su Romatoday.it

inal pubblico. Era quanto aveva in esposizione unanelzona dell'Esqulino. Sono stati i carabinieri a sanzionare - per un importo di 1.000 euro - il gestore del negozio, un 53enne egiziano, per gravi carenze igienico-sanitarie anche di.