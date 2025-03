Tpi.it - Carlotta di Bim Bum Bam: “Paolo Bonolis provò a scalzarmi, tra noi mai grande affetto”

Leggi su Tpi.it

fece di tutto per, tra noi non ci fu mai”. Lo rivelaBrambilla Pisoni, che negli anni Novanta, insieme a, fu tra i conduttori del noto programma tv per bambini Bim Bum Bam, in onda sulle reti dell’allora Fininvest.Brambilla Pisoni ne parla in un’intervista al Corriere della Sera nella quale ripercorre la sua carriera quarantennale nel mondo della televisione. Tutto iniziò quando era una studentessa dell’Università di Milano, iscritta al primo anno di Lettere e Filosofia. Siamo intorno alla metà degli anni Ottanta: “Sulla bacheca delle offerte di lavoro per gli studenti – ricorda la conduttrice – trovo un volantino che pubblicizza un provino per la televisione. Mi sono detta: perché non provare? A quei tempi la tv popolare era completamente diversa.