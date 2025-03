Dilei.it - Carlotta Brambilla Pisoni, storico volto di Bim Bum Bam: “Con Bonolis rapporto complicato”

Leggi su Dilei.it

è stato uno dei volti più amati di Bim Bum Bam,programma per bambini che ha animato per anni i pomeriggi di Italia 1. Il suo arrivo nel cast è stato quasi casuale, come lei stessa ha raccontato in un’intervista al Corriere della Sera, la stessa in cui ha sottolineato come iltra lei e il conduttore Paolofosse “”.L’arrivo casuale a Bim Bum BamSono trascorsi circa quarant’anni da quel fatidico giorno. Quello in cui una giovanissima, milanese senza alcuna esperienza televisiva, ha fatto un provino per il piccolo schermo. “Perché non provare?”, si era detta allora, tralasciando per un attimo il suo impegno con gli studi universitari.Un annuncio sulla bacheca delle offerte di lavoro rivolte agli studenti, poi “presa come attrice nella serie televisiva ispirata al cartone animato Kiss me Licia“, che ha portato al grande successo un altrettanto giovanissima Cristina D’Avena e, infine, l’ulteriore colpo di scena: “Dopo Love Me Licia, Licia dolce Licia, Teneramente Licia e Balliamo e Cantiamo con Licia, arriva Bim Bum Bam“.