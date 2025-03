Inter-news.it - Carlos Augusto sottolinea: «Inter brava a dimostrare una cosa. Fiducia!»

Leggi su Inter-news.it

si è espresso sulla vittoria dell’contro l’Atalanta con il punteggio di 2-0. Il calciatore brasiliano ha rimarcato un punto di forza dei nerazzurri, consapevole di una realtà.IL COMMENTO –è stato uno dei protagonisti dell’importante successo dell’contro l’Atalanta con il punteggio di 2-0. Il brasiliano si è distinto non solo per il gol che ha aperto le danze, ma anche per una tenuta difensiva ideale nell’arco dei 90 minuti. Il nerazzurro si è così pronunciato a Sport TV in merito al match con i bergamaschi: «Sono felice del gol, lavoro molto per la squadra. I nerazzurri hanno disputato una bella partita: non era facile giocare contro di loro, ma sono contento perché abbiamo ottenuto una vittoria molto importante per il campionato».sull’importante vittoria contro l’AtalantaIL RAGIONAMENTO –ha poi proseguito indicando il suo punto di vista sui tre punti dell’con l’Atalanta: «Eravamo consapevoli della difficoltà di affrontarli a Bergamo, ma siamo rimasti molto concentrati e abbiamo dimostrato molta