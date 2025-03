Ilrestodelcarlino.it - Carlo e Camilla a Ravenna: incontro con gli alluvionati e visita al museo Byron

, 18 marzo 2025 – ReIII d’Inghilterra e la reginasaranno inil 10 aprile insieme al presidente della Repubblica Sergio Mattarella. È ufficiale: quella romagnola sarà la tappa finale del primo viaggio di Stato del re inglese in Italia che, insieme alla moglie, arriverà a Roma nel pomeriggio del 7 aprile. Ala coppia reale rimarrà poche ore, ma il programma sarà ugualmente fitto di impegni. Prenderanno parte a un evento in Municipio e alle celebrazioni per l’80° anniversario della Liberazione della città dai nazifascisti. La regina visiterà ila Palazzo Guiccioli, scoprendo i segreti della vita del grande poeta romantico inglese che aincontrò l’amore della contessa Guiccioli e fu catturato dalla passione patriottica, e parteciperà a un ricevimento per i club di lettura locali, le biblioteche, le librerie e i rappresentanti della sua associazione benefica ‘The Queen’s Reading Room’.