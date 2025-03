Lanazione.it - Caritas, il Laboratorio creativo dona materiale all’Oncologia

Ildellaha stabilito un rapporto di collaborazione con il reparto di Oncologia dell’ospedale Misericordia e le componenti dell’associazione hanno consegnato allo staff sanitario le loro creazioni che saranno destinate alle persone in trattamento chemioterapico. Quella avvenuta nei giorni scorsi, è la prima consegna da parte delall’ospedale di Grosseto. Le componenti delladi Santa Fiora le chiamano "Coccole", proprio a significare la volontà di rendere migliore la fase di trattamento a cui sono sottoposti i pazienti. "La collaborazione proseguirà e, oltre a capi di maglieria e cucito come borsette e copertine consegnate in questa prima occasione – si spiega –, si aggiungeranno anche cappellini ed altri oggetti. Il gruppoè nato nell’ambito dell’associazione presieduta da don Gino Governi".