Iltempo.it - Caracciolo: "L'Ucraina? Una partita minore". Lo scenario choc per l'Europa

Leggi su Iltempo.it

La telefonata tra Donald Trump e Vladimir Putin sembra un passo nella direzione della pace in. Ma in che termini e verso quale? Lucioanalizza quanto trapelato da Washington e Mosca sul colloquio tra i due leader nel corso della puntata di martedì 18 marzo di Otto e mezzo, su La7. Cosa possiamo dedurre dalla telefonata Putin-Trump? "Che si è avviato un negoziato fra Russia e America perché la guerra inè una guerra fra Russia e America combattuta sulla pelle e con il sangue degli ucraini, e anche dei russi", afferma il direttore di Limes rispondendo alla domanda della conduttrice, Lilli Gruber. Insomma, l'è solo "un capitolo di questo negoziato che dovrebbe portare a una qualche forma di distensione tra Russia e America per fronteggiare insieme la Cina", afferma