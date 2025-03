Juventusnews24.com - Capuano consiglia la Juve: «Per avere la certezza del posto nella prossima Champions, ai bianconeri serve questo»

di RedazionentusNews24, giornalista, ha analizzato la situazione dellantus in Serie A:fatto per centrare la qualificazione allaLeague Giovannisi è servito del proprio profilo X per analizzare la situazione di classifica della. Per centrare laLeague aialzare la propria media punti. Ecco le sue parole.PAROLE – «La media puntintus (mese per mese) considerando tutte le competizioni dice che solo a febbraio isono andati oltre i 2 per partita, oltre ad agosto con il debutto vincente nelle prime due giornate di campionato. PerladelLeague (quota 70?) ne potrebbero servire 18 in 9 giornate di campionato dove fin qui la media è stata 1,79».