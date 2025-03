Movieplayer.it - Captain America: Brave New World, Giancarlo Esposito svela: "Prima di Sidewinder dovevo interpretare..."

L'attore hato che inizialmente era stato contattato dai Marvel Studios perun personaggio diverso nel film La star di Breaking Bad e The Mandalorian,, è stato chiamato a gran voce dai fan che non vedevano l'ora facesse il suo debutto nel MCU; questi lo volevano come nuovo interprete di personaggi celebri come il Professor X, ma anche per Dottor Destino e Magneto. Quando l'attore è stato scelto per un ruolo inNew, inizialmente si era detto che avrebbe interpretato G. W. Bridge, un personaggio poco noto al pubblico di non lettori di fumetti. Invece, alla fine è stato rivelato che si trattava di Seth Voelker, alias, il leader dei .