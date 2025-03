Ilgiorno.it - Capotreno e macchinista aggrediti, "ora basta"

Leggi su Ilgiorno.it

"Condanniamo fermamente l’aggressione violenta subita dale dala Lodi. Questi episodi di violenza sono inaccettabili e rappresentano un grave attacco alla sicurezza e alla dignità dei lavoratori. Chiediamo interventi immediati e decisi delle autorità competenti per garantire la sicurezza del personale ferroviario e prevenire futuri episodi simili. Inoltre un impegno a migliorare le condizioni di sicurezza sul lavoro, promuovendo misure preventive e campagne di sensibilizzazione". Così ieri il segretario della Filt Cgil di Lodi, Ndoye Seydina Issa ha commentato il gravissimo episodio di domenica pomeriggio quando il treno proveniente da Piacenza e diretto a Milano Greco Pirelli ha fermato la propria corsa e non è più proseguito dopo che un 40nne ha aggredito fisicamente mandando all’ospedale ildonna di 31 anni e ildi 26 anni arrivato in suo soccorso.