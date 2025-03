Internews24.com - Capello è certo: «Triplete Inter? Inzaghi deve sperare in una cosa. La squadra mi aveva dato un’impressione, ma con l’Atalanta…»

di RedazioneL’ex allenatore di Milan, Juve e Roma, Fabio, ha analizzato il momento della stagione dell’dopo la vittoria contro l’Atalantavenuto sulle colonne della Gazzetta dello Sport, Fabioha fatto una lunga analisi sul momento della stagione dell’, sulla vittoria contro l’Atalanta e sulle ambizioni dei nerazzurri anche in Champions League.SERVE PER IL– «Serie A, Champions League, Coppa Italia. Per l’lapiù importante sarà vedere come torneranno i giocatori dalla sosta per le nazionali: auguriamoci che tutti tornino sani, che abbiano vinto e che siano felici. Così rientreranno ad Appiano Gentile ancora più contenti e aggressivi: questa è una condizione molto importante perché Simoneche nessuno si faccia male».