Capelli 2025 | idee da copiare dalle strade di Tokyo Parigi e Copenaghen

Fuorilocation delle sfilate di moda più importanti, indie o lontane del mondo, ci sono tesori preziosi. Sono le tendenze personalizzate, già trasformate in realtà. Al di fuori delle passerelle, va in scena un universo di tendenze e contaminazioni, da cogliere al volo. In particolare, se si sta parlando delle tendenzedonna. Lo Street Fashion delle ultime sfilate ha regalato un’infinità di ispirazioni: noi ne abbiamo selezionate alcune che trovate sotto. Arrivano da Londra e dama anche da. Le altre 25, le trovate nella gallery. Tra reinterpretazioni di matrice Anni 90, ricci crespi e naturali, accessori maxi e vistosi (con qualche riferimento sartoriale), tagli corti da manuale e minimali righe di lato.