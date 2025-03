Ilgiorno.it - Cantù, palazzo dello sport infinito: finalmente il collaudo. Dopo quattro lunghi anni l’impianto è in dirittura di arrivo

(Como) – Non è c’è solo la Pallacanestroche non vede l’ora di poter tornare a giocare in città, la stessa impazienza anima i ragazzi del Pool Libertas che da oltre 4sono costretti a fare i salti mortali e macinare montagne di chilometri per poter disputare il campionato di volley. Se la Pallacanestroattende la costruzione di una nuova arena da oltre 40 milioni di euro, i ragazzi del volley si accontenterebbero di poter tornare a giocare al Palazzetto Parini, chiuso dal settembre del 2020 per una serie di lavori che non sono ancora conclusi. Un intervento nato sotto una cattiva stella, ancor prima del via ai lavori infatti il Comune aveva dovuto fare i conti con il ricorso al Tar della ditta arrivata seconda che aveva causato l’annullamento del bando di gara e la necessità d’istruire di nuovo la procedura.