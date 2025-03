Lanazione.it - Cantina di Pitigliano: "Buone previsioni per le liquidazioni. Stiamo crescendo"

Ladiha un nuovo consiglio di amministrazione. Il nuovo presidente è Paolo Lorenzo Spicci. Per la realtà vitivinicola maremmana è un passaggio che segna l’inizio di una nuova fase, nel segno della continuità ma con un rinnovato entusiasmo per affrontare le sfide future. Il nuovo Cda è composto dal vicepresidente Edoardo Poscia e dai consiglieri Luigi Bacci, Fabio Crociani, Paolo Ferri, Simone Moretti, Mario Nannetti, Maurizio Pacchiarotti, Davide Piovanello, Mirco Radiconi, Daniele Tiribocchi. Presidente, intanto complimenti. Un giovane alla guida di unastorica. "Il nuovo consiglio porta con sé una ventata di rinnovamento, con quattro membri under 40, io ne ho 38, questo è un segno che laguarda avanti con dinamismo e voglia di innovare". Lei che esperienza ha maturato? "Diciamo che questo è il mio terzo mandato nel Cda.