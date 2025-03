Ilrestodelcarlino.it - Cantiere post sisma bloccato da un cavo dell’Enel

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

I lavori di demolizione e ricostruzionenon partono perché il gestore della rete elettrica tarda a sare un. Un ritardo di quasi dieci mesi. E le tre famiglie di Caldarola coinvolte temono di perdere anche il Superbonus. Decidono così di lanciare l’sos al commissario straordinario Guido Castelli e all’amministrazione comunale affinché possano aiutarle a sbloccare la situazione. È la storia di una palazzina in via Umberto I. "L’abbattimento dell’edificio sarebbe dovuto iniziare a giugno – spiegano i diretti interessati –. Oltre il danno la beffa. Quasi dieci mesi per ottenere lo samento di undella linea elettricao sulla facciata dell’abitazione. E intanto non abbiamo potuto avviare i lavori". Un iter burocratico iniziato per la precisione lo scorso 13 giugno, quello delle tre famiglie.