Cantiere della E-Brt, nuove modifiche alla viabilità in via Moroni

Bergamo. Proseguono i lavori di cantierizzazione del tratto di Via G.nel comune di Bergamo, nell’ambito delper la realizzazionenuova linea dell’e-BRT.In particolare, da mercoledì 19 marzo via Promessi Sposi chiude in ingresso, pertanto, per giungervi le auto che percorrono la SP ex SS525 provenienti da ambo le direzioni dovranno svoltare in via Per Curnasco, imboccare l’intersezione sulla destra con via Locatelli Milesi, svoltare nuovamente a destrafinevia e percorrere via Sant’Ambrogio/via Tommaso Grossi fino a raggiungere la via Promessi Sposi. L’Impresa esecutrice predisporrà adeguata segnaletica di deviazione.Per quanto riguarda il percorso degli autobuslinea 5, i mezzi diretti verso Lallio e Treviolo effettueranno una fermata provvisoria in viadopo l’intersezione con via Promessi Sposi.