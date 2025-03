Secoloditalia.it - Cannone sonico sulla folla di Belgrado: la Serbia nega di avere usato l’arma segreta russa (video)

Il 15 marzo la polizia serba hasui manifestanti diil micidiale? Il ministero dell’Interno dellasmentisce categoricamente la ricostruzione di queste ore, dichiarando che non possiede il, conosciuto come “Vortex Ring Gun” o “Vortex Cannon”, né armi simili di produzioneo statunitense. Lo ha affermato il ministro dell’Interno serbo, Ivica Dacic, che ha definito le accuse in tal senso come delle “vergognose bugie” che “danneggiano sia lo Stato serbo sia la sua polizia”.Il micidialeLe affermazioni di Dacic arrivano in seguito alle informazioni diffuse da Earshot, prima organizzazione non-profit al mondo impegnata nella ricerca audio allo scopo di proteggere i diritti umani e l’ambiente.base di 12che documentano i momenti in cui le armi sarebbero state usate contro i manifestanti e su quattroforniti all’organizzazione dalle ONG serbe, Earshot ha stimato che il suono su di essi era “coerente con il rumore prodotto dal Vortex Ring Gun o dal Vortex Cannon”.