Unlimitednews.it - Cannella “Il racconto di Santa Rosalia oltre i confini regionali”

Leggi su Unlimitednews.it

PALERMO (ITALPRESS) – L’orgoglio per un percorso che “per la prima volta porta ildie del suo festino, ma soprattutto nazionali: un’occasione di promozione davvero unica che questa amministrazione ha deciso di supportare con grande determinazione affinché la storia, la tradizione e il valore identitario della nostra città possa essere conosciuto e apprezzato in tutto il mondo”. Così il vicesindaco di Palermo, nonché assessore comunale alla Cultura, Giampiero, a margine della presentazione del tour internazionale della mostra “Palermo rifiorisce con”. “Vogliamo realizzare un Festino in sintonia con le tradizioni di questa città – aggiunge -, coinvolgendo le antiche maestranze, i rappresentanti delle arti e dei mestieri e delle professioni: in più vogliamo ripristinare quella che è la data originale del Festino, ovvero il 9 giugno 1624, in cui c’è stata la prima ostensione delle spoglie mortali.