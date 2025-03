Agi.it - Cani e gatti ammessi nelle Rsa e nelle strutture sanitarie, in Toscana adesso si può

AGI -, ma anche altri animali da affezione, se iscritti negli appositi registri dell'anagrafe animale, potranno entraretoscane,cliniche convenzionate eRsa. La giunta regionale individua le linee guida per l'accesso degli animali, nella convinzione che la visita del 'compagno' a quattro zampe o con le ali di casa, per molti un componente della famiglia a tutti gli effetti, possa contribuire al benessere fisico e mentale, all'umore e alle relazioni della persona. Soprattutto nei casi di pazienti di lunga degenza, costretti a stare lontano dalla propria abitazione per molto tempo. Con la delibera, presentata dall'assessore al diritto alla salute Simone Bezzini e fortemente voluta dal presidente Giani, lafa dunque un ulteriore passo in avanti nell'attenzione all'umanizzazione delle cure, estendendo l'esperienza pilota avviata a novembre 2024 dall'AslSud Est.