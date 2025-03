Notizieaudaci.it - Candreva dice addio al calcio dallo stadio dell’ultima partita con la Salernitana (VIDEO)

Dall’assist a Balotelli ai Mondiali alle prodezze in granataDal suo piede è partito l’assist per Balotelli per l’ultima vittoria della Nazionale italiana a un mondiale dinel 2014 (Italia-Inghilterra 2 a 1 in Brasile). Antonioha annunciato l’ala distanza di quasi un anno dall’ultimacon la maglia dellacontro il Milan. Lo ha fatto con unche partetappa, San Siro, e che l’ha visto protagonista con la maglia dell’Inter ma anche della dolorosa eliminazione con la Svezia in azzurro. L’disu Instagram: ‘Ho vissuto il mio sogno’A Salerno aveva vissuto una seconda giovinezza regalando gol spettacolari, all’Olimpico contro la Lazio e la Roma, ed assist deliziosi nella stagione 2022/23. Poi l’amara retrocessione dopo un avvio incoraggiante con nuova prodezza con i giallorossi.