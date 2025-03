Anteprima24.it - Candreva annuncia il ritiro: “Caro calcio, è il momento di salutarti”

Tempo di lettura: < 1 minuto“Grazie“. Con questo messaggio sui social, Antoniohato il proprio addio algiocato e il conseguentea 38 anni. Dopo mesi da svincolato, l’ex capitano della Lazio, che poi lo cedette all’Inter, ha deciso di non proseguire in questa attesa e di apprendere le scarpe al chiodo.“, oggi è uno dei giorni più importanti della mia vita: è arrivato ildi– dice Cadreva in un video diffuso via Instagram -. Qui, a San Siro, nella ‘Scala del’ dove ho giocato la mia ultima partita. Trent’anni fa è iniziato il mio viaggio con te, tra gioie e dolori, sacrifici e vittorie e di sicuro tante emozioni. Ho vissuto il mio sogno, la mia passione”. “Non lo considero un addio ma solo un nuovo punto di partenza.